Зеленський підписав закон про «інвестнянь»

Заявниками на отримання інвестпідтримки не можуть бути резиденти Росії

Влада сподівається, що закон привабить в Україну інвесторів

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», ухвалений Радою ще в грудні.

Уточнюється, що закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У Зеленського сподіваються, що цей закон допоможе підняти інвестиційну активність в Україні після кризового 2020 року.

«Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект», – розповіли в ОПУ.

Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

У той же час в документі чітко прописано, що заявником на отримання такої підтримки не можуть бути юридичні особи, бенефіціарні власники акцій яких є резидентами Росії, і юрособи, зареєстровані в РФ.

Як повідомлялося раніше, у Кабміні закрили перукарню – там організують 12 робочих місць для «інвестнянь».