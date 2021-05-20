Київ хоче викупити скандальну ділянку на проспекті Перемоги і створити парк

У власника ділянки на проспекті Перемоги, 50-А немає дозволу на будівництво, але роботи там вже ведуться

Київська міська рада планує викупити земельну ділянку на проспекті Перемоги, 50-А площею 0,3110 га для створення сучасного міського парку. Такий проєкт рішення було підтримано 19 травня членами Постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, після прийняття проєкту рішення буде розпочато процес викупу земельної ділянки, на якій планується створення зеленої зони. Для реалізації даного проєкту необхідно послідовно зробити декілька кроків.

«Закон передбачає повідомити власника ділянки в письмовому порядку про наміри міської влади. Також необхідно забезпечити проведення експертної грошової оцінки території та надати пропозиції щодо її викупу. Фінальним етапом має стати підготовка та подання проєкту рішення про затвердження викупної ціни земельної ділянки Київській міській раді», – зауважив Терентьєв.

Як підкреслив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, на зазначеній земельній ділянці жодного будівництва відбуватися не буде, натомість на цій території планується виключно облаштування нового парку.

«З 2014 року ділянка перебуває у приватній власності. Водночас, дозвільні документи на будівництво у власника відсутні. Це логічно викликає значний суспільний резонанс, та привертає увагу засобів масової інформації. Враховуючи першочергові інтереси міської громади, ми проведемо перемовини з власником, результатом яких має стати викуп містом цих територій для суспільних потреб, а саме для створення ще одного сучасного міського парку», – наголосив Бондаренко.

Наразі дана ділянка вже огорожена зеленим будівельним парканом, активісти говорять, що попри відсутність дозвільних документів там ведеться будівництво ЖК «50Avenue», у якому вже продаються квартири.

Як повідомлялося, земельна комісія Київської міської ради на своєму засіданні проголосувала за знесення стародавньої садиби відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві. Наближений до Дмитра Табачника, колишнього міністра освіти і науки часів Януковича, забудовник-«інвестор» ТОВ «Грааль» має намір збудувати на місція особняка хмарочос.