Уряд змінив статус Гостиного двору. Тепер пам’ятка відійде Мінкульту

Рішення уряду дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури

Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Відповідне розпорядження «Про зміну категорії пам'яток культурної спадщини» уряд ухвалив 19 травня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мінкульт зазначив, що це рішення уряду сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. «Зокрема, воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами», – підкреслили у відомстві.

«Комплекс споруд Контрактової площі» є однією з найдавніших площ міста Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури міста та країни. Він зберіг свою автентичність та матеріально-технічну, просторову структуру, яка вирізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови з притаманними саме Контрактовій площі історичному розвитку функціональної організації території з акцентом на громадську, культурну та науково-просвітницьку функції. Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою.

Як відомо, на Гостиний двір претендує міська влада Києва і Мінкульт. В Київраді вважають, що передачу Гостиного двору на баланс міста затягує Фонд держмайна – через це місто подало позов до ОАСК.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі. Він нагадав, що Фонд держамайна, у якого Гостиний двір перебуває на балансі, не виконує судових приписів та не укладає охоронного договору щодо об’єкту.

Наразі між КМДА та Фондом держмайна тривають суди за Гостиний двір.