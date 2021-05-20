У Києві назріває черговий скандал: забудовнику Табачника дозволили знести історичний особняк

Особняк на вулиці Грушевського, 4Б в аварійному стані після кількох пожеж

Особняк на вулиці Грушевського, 4Б довели до аварійного стану, щоб звести на його місці хмарочос

Земельна комісія Київської міської ради на своєму засіданні проголосувала за знесення стародавньої садиби відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook активістка, колишня депутатка Київради Олена Терещенко.

За її словами, наближений до Дмитра Табачника, колишнього міністра освіти і науки часів Януковича, забудовник-«інвестор» ТОВ «Грааль» з 2009 року безкарно довів пам’ятку до аварійного стану та в судовому порядку виніс пам'ятку з державного реєстру, щоб перебудувати її на багатоповерхівку.

«…Сьогодні депутати земельної комісії Київради вирішили в кращих традиціях януковичів зробити подарунок Табачнику у вигляді унікальної пам‘ятки в самому серці Києва!!! Тепер на її місці має зрости найвищий в Києві хмарочос!» – зазначила Терещенко.

«Цікаво подивитися на правовий висновок даного ганебного проекту рішення, оскільки ТОВ «Грааль» ніколи не отримував права власності на зазначену пам’ятку по вул. Грушевського, 4Б, Київська міська рада лише колись надала без жодних правових підстав ТОВ «Грааль» дозвіл на знесення будинку...» – додала вона.

Терещенко закликала мера Києва Віталія Кличка вжити всі належні заходи для того, щоб цей проєкт рішення не був винесений на пленарне засідання Київради.

Будинок на вулиці Грушевського, 4Б становить величезну цінність, як приклад ранньої забудови вулиці Грушевського поблизу вулиці Хрещатик, яка майже не збереглася, має унікальний внутрішній дворик. Завдяки системі сходів будинок є своєрідною з’єднувальною ланкою між вулицями Грушевського та Хрещатиком і горою, на якій стоїть колишній Інститут шляхетних дівчат.

Також цей будинок є прикладом багатоетапної дореволюційної забудови Києва: проект належить відомому київському архітектору В. Ніколаєву. Але у формуванні сучасного об'єму будинку брали участь і інші київські архітектори – О. Шварценберг та С. Рикачов.

Зазначена пам'ятка є останньою будівлею в садибі відомих київських підприємців Бонадурерів, які були підданими Швейцарії.

Нагадаємо, 16 січня 2019 року виникла пожежа у старовинній будівлі на вул. Грушевського, 4Б. Пожежа в особняку виникає вже не вперше.

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