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Київ накриє небезпечне метеорологічне явище

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ накриє небезпечне метеорологічне явище
У найближчу годину, з утриманням в першій половині дня 21 листопада туман
фото ілюстративне

У столиці голошено І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 21 листопада, столицю накриє туман. Киян попереджають про погану видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві  У найближчу годину, з утриманням в першій половині дня 21 листопада туман», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Київ накриє небезпечне метеорологічне явище фото 1

Нагадаємо, у понеділок, 21 листопада, у західній частині (крім Вінницької області) переважно без опадів, в решті регіонів пройдуть помірні дощі, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Теги: Київ прогноз погоди Укргідрометцентр

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