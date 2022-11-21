Київ накриє небезпечне метеорологічне явище

У найближчу годину, з утриманням в першій половині дня 21 листопада туман

У столиці голошено І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 21 листопада, столицю накриє туман. Киян попереджають про погану видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в м. Києві У найближчу годину, з утриманням в першій половині дня 21 листопада туман», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Нагадаємо, у понеділок, 21 листопада, у західній частині (крім Вінницької області) переважно без опадів, в решті регіонів пройдуть помірні дощі, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.