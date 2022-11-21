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В Криму буде тепло: прогноз погоди на 21 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Криму буде тепло: прогноз погоди на 21 листопада
На півдні країни суттєво потепліє
фото з відкритих джерел

На півдні України повітря прогріється до +20 °С

Як повідомляє meteoprog.ua, у понеділок, 21 листопада, у західній частині (крім Вінницької області) переважно без опадів, в решті регіонів пройдуть помірні дощі, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

На Лівобережжі туман. Вітер змінних напрямків, 7 – 12 м/с. Температура повітря в північних та західних областях протягом доби -3…+2 °С, на решті території України поступове підвищення до +4…+9 °С, на півдні, у Приазов'ї та на сході +10…+15 °С, вдень +15…+20 °С.

В Криму буде тепло: прогноз погоди на 21 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Крим Україна

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