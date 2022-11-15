Кліматологи порадували європейців прогнозом погоди на зиму

У європейців шанси цієї зими мати значно вищу температуру, ніж зазвичай

Цьогорічна зима в Європі буде аномально теплою, що допоможе суттєво зекономити на опаленні. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані європейського центру щодо змін клімату Копернікус.

«Європейці мають шанси цієї зими мати значно вищу температуру, ніж зазвичай, що потенційно дозволить полегшити ситуацію на ринку дефіцитного пального для опалення», – йдеться у матеріалі.

Температура повітря у прибережних регіонах Балтійського, Середземного та Північного морів майже достеменно перевищуватиме історичні показники. «Незвично висока температура може зменшити попит на природний газ, яким країни ЄС поспішали наповнити свої сховища. Російська війна в Україні підвищила ціни на пальне до безпрецедентно високих рівнів, що сприяло ціновій кризі в регіоні», – пише Bloomberg.

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За даними дослідників, які використовують у своєму аналізі мільярди показників датчиків з усього світу, а також супутникові дані, існує також 50-60% вірогідність, що зима буде суттєво теплішою і на більшості території Великої Британії, а також Центральної та Південної Європи.

«Глобально Копернікус заявив із вірогідністю 60-70%, що на енергетичних ринках більшості центральних та південних штатів США, а також у Китаї, Японії та Росії зимові температури будуть суттєво вищими за звичні, що показує, як довготермінові тренди глобального потепління впливають на економіки», – стверджує агентство.

Нагадаємо, Євросоюз надасть енергетичне обладнання та гроші, щоб Україна пройшла опалювальний період.

Цього тижня в Україну прийде похолодання, очікується сніг у багатьох регіонах.

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