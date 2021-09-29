«Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці

За допомогою 40 індикативних пунктів моніторингу в Києві контролюватимуть рівень якості повітря та дізнаватимуться про нові осередки забруднення

Київ розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій

У Києві фахівці працюють над впровадженням ІоТ-технологій та вдосконаленням системи моніторингу якості повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник цифровізації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

«Місту потрібні дані та інформація для прийняття управлінських рішень. На відміну від інших систем моніторингу, у нас є можливість не тільки знаходити критичні ділянки та інформувати, а й швидко реагувати на проблеми. У випадку моніторингу стану якості повітря – використовувати дані для виявлення потенційних джерел забруднення, розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних потоків», – сказав Оленич.

Керівник цифровізації Києва розповів, що місто розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій. Для цього переймають досвід Мадриду, Сеулу та інших «розумних міст».

Детальніше про вдосконалення системи моніторингу стану якості повітря у Києві за допомогою IoT-технологій розповів Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

«За допомогою 40 індикативних пунктів моніторингу, які будуть встановлені до кінця року у різних районах міста, ми зможемо контролювати рівень якості повітря та дізнаватись про нові осередки забруднення», – сказав він.

Працюватиме система, опираючись на LoRaWAN – бездротову технологію зв’язку дальнього радіусу дії, завдяки якій можна використовувати датчики для збору і обробки даних із максимальною енергоефективністю.

«Однією із переваг цієї системи є можливість збирати потрібну інформацію в режимі онлайн. Це дозволить нам швидко знаходити проблемні ділянки міста, виводити дані у відкритому доступі для кожного мешканця та головне – оперативно реагувати на проблеми», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Також Половинко розповів про нові можливості у міському застосунку «Київ цифровий», які з’являться вже у наступному році. А саме:

можливість дізнатись про стан повітря в конкретній локації

попередження в разі різкого підвищення рівня забруднення

можливість залишити заявку або скаргу на незадовільний екологічний стан.

Як повідомлялося, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 16 вересня за результатами тендеру замовило створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 34,85 млн грн.