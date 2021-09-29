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    «Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці

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    За допомогою 40 індикативних пунктів моніторингу в Києві контролюватимуть рівень якості повітря та дізнаватимуться про нові осередки забруднення - «Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці
    За допомогою 40 індикативних пунктів моніторингу в Києві контролюватимуть рівень якості повітря та дізнаватимуться про нові осередки забруднення
    Фото з відкритих джерел

    Київ розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій

    У Києві фахівці працюють над впровадженням ІоТ-технологій та вдосконаленням системи моніторингу якості повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник цифровізації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

    «Місту потрібні дані та інформація для прийняття управлінських рішень. На відміну від інших систем моніторингу, у нас є можливість не тільки знаходити критичні ділянки та інформувати, а й швидко реагувати на проблеми. У випадку моніторингу стану якості повітря – використовувати дані для виявлення потенційних джерел забруднення, розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних потоків», – сказав Оленич.

    Керівник цифровізації Києва розповів, що місто розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій. Для цього переймають досвід Мадриду, Сеулу та інших «розумних міст».

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    «Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці
    «Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці

    Детальніше про вдосконалення системи моніторингу стану якості повітря у Києві за допомогою IoT-технологій розповів Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

    «За допомогою 40 індикативних пунктів моніторингу, які будуть встановлені до кінця року у різних районах міста, ми зможемо контролювати рівень якості повітря та дізнаватись про нові осередки забруднення», – сказав він.

    Працюватиме система, опираючись на LoRaWAN – бездротову технологію зв’язку дальнього радіусу дії, завдяки якій можна використовувати датчики для збору і обробки даних із максимальною енергоефективністю.

    «Однією із переваг цієї системи є можливість збирати потрібну інформацію в режимі онлайн. Це дозволить нам швидко знаходити проблемні ділянки міста, виводити дані у відкритому доступі для кожного мешканця та головне – оперативно реагувати на проблеми», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

    Також Половинко розповів про нові можливості у міському застосунку «Київ цифровий», які з’являться вже у наступному році. А саме:

    • можливість дізнатись про стан повітря в конкретній локації
    • попередження в разі різкого підвищення рівня забруднення
    • можливість залишити заявку або скаргу на незадовільний екологічний стан.

    Як повідомлялося, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 16 вересня за результатами тендеру замовило створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 34,85 млн грн.

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    Теги: екологія Київ КМДА повітря
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    «Київ цифровий» інформуватиме про стан якості повітря в столиці