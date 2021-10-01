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    Погода в жовтні: Укргідрометцентр зробив прогноз на місяць

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    Другий місяць осені обіцяє температури в межах кліматичної норми - Погода в жовтні: Укргідрометцентр зробив прогноз на місяць
    Другий місяць осені обіцяє температури в межах кліматичної норми
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Синоптики спрогнозували, чого чекати від погоди цього місяця

    У жовтні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 7-12 градусів тепла, в Карпатах 6-7 градусів. Це близько до кліматичної норми. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

    Дані багаторічних спостережень свідчать, що у жовтні середня місячна температура складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

    Абсолютний мінімум температури повітря – 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

    Абсолютний максимум температури повітря – 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів, на високогір′ї Карпат 20-21 градусів.

    Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

    Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня 2021 року. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

    Як розповіли кліматологи, цього року осінь в Україні очікується теплою, погода буде посушливою із невеликою кількістю похолодань.

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    Теги: Укргідрометцентр повітря
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    Погода в жовтні: Укргідрометцентр зробив прогноз на місяць