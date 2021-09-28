Спалювання листя боляче вдарить по гаманцю: киянам нагадали про штрафи

Опале листя необхідно утилізувати з метою зменшення забруднення повітря

З настанням осені в Києві трапляються непоодинокі випадки спалювання сухого листя. Столична влада нагадує мешканцям Києва про шкоду, яку завдає довкіллю та здоров’ю людей спалювання опалого листя. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

У процесі згоряння листя виділяється бензопірен, разом з димом у повітря виходять діоксини, які є отруйними для людей, а також виділяється чадний газ, що блокує постачання кисню до організму.

«На жаль, ці всі хімічні сполуки надзвичайно легко зв'язуються з гемоглобіном у крові, блокуючи доставку кисню до тканин організму. Це може призвести до загострення серцево-судинних захворювань, алергії та негативно вплинути на імунну систему. Опале листя необхідно утилізувати з метою зменшення забруднення повітря, збереження родючості ґрунтів та отримання якісних соціально-економічних показників. Київ – сучасне європейське місто, кожен з нас має бути екологічно свідомим», – зазначив депутат Київської міської ради Денис Москаль.

На громадян, які здійснили підпал опалого листя, складається протокол про адміністративне правопорушення, а також вони мають сплатити штраф, розмір якого складає від 3 до 21 тис. грн.

До слова, в селі Старі Петрівці Вишгородського району сміттєвий полігон площею 5 га, який експлуатується КП «Комунальник», сягнув 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель

Раніше в Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах.

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