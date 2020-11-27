Київ паралізували величезні затори (карта)

Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва

Станом на вечір п’ятниці, 27 листопада, на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Рух ускладнено на Південному та Північному мостах, мосту Метро, мосту Патона в напрямку лівого берега міста.

Дуже повільно рухається транспорт на Набережному шосе, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, вул. Олени Теліги, проспекті Лобановського, бульварі Дружби народів та ін.

Дані Google Maps станом на 17:50 27 листопада

Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва.

Також серйозно ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. «Стоїть» Хрещатик. Повільно рухається транспорт на вул. Грушевського, вул. Великій Васильківській та ін.

Затори в центрі Києва

На лівому березі тягнучки на Дніпровській, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Гагаріна.