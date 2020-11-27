Київ паралізували величезні затори (карта)
Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва
Станом на вечір п’ятниці, 27 листопада, на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.
Рух ускладнено на Південному та Північному мостах, мосту Метро, мосту Патона в напрямку лівого берега міста.
Дуже повільно рухається транспорт на Набережному шосе, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, вул. Олени Теліги, проспекті Лобановського, бульварі Дружби народів та ін.
Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва.
Також серйозно ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. «Стоїть» Хрещатик. Повільно рухається транспорт на вул. Грушевського, вул. Великій Васильківській та ін.
На лівому березі тягнучки на Дніпровській, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Гагаріна.