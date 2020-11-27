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    Новини

    Київ паралізували величезні затори (карта)

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    Київ паралізували величезні затори (карта)

    Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва

    Станом на вечір п’ятниці, 27 листопада, на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

    Рух ускладнено на Південному та Північному мостах, мосту Метро, мосту Патона в напрямку лівого берега міста.

    Дуже повільно рухається транспорт на Набережному шосе, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, вул. Олени Теліги, проспекті Лобановського, бульварі Дружби народів та ін.

    Дані Google Maps станом на 17:50 27 листопада

    Дані Google Maps станом на 17:50 27 листопада

    Затори спостерігаються на всіх виїздах з Києва.

    Також серйозно ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. «Стоїть» Хрещатик. Повільно рухається транспорт на вул. Грушевського, вул. Великій Васильківській та ін.

    Затори в центрі Києва

    Затори в центрі Києва

    На лівому березі тягнучки на Дніпровській, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Гагаріна.

    Теги: Київ дороги транспорт
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