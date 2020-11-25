В Україні нові правила для водіїв, пішоходів та велосипедистів: що тепер заборонено

Правила стосуються, зокрема, ременів безпеки у містах та пересування обабіч дороги в темну пору доби

Зміни до правил дорожнього руху України схвалені за ініціативою МВС

В Україні набули чинності нові правила дорожнього руху для водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про це нагадав у своєму Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові правила для водіїв та пасажирів зачеплять рух у населених пунктах.

Розповідаємо, що важливо і потрібно знати всім учасникам дорожнього руху.

Водії таксі тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Пасажири , користуючись транспортним засобом, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а пасажири з інвалідністю, можуть не користуватися ними тільки якщо їх фізіологічні особливості унеможливлюють користування.

користуючись транспортним засобом, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а пасажири з інвалідністю, можуть не користуватися ними тільки якщо їх фізіологічні особливості унеможливлюють користування. Пішоходи , які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги , зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби та в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.

, зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби та в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами. Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.

отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту. Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля , повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.

повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами. Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знаку 1.40, який тепер буде називатися «зміна покриття» замість давно втратив актуальність знаку «кінець дороги з удосконаленим покриттям».

Нагадаємо, що з 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України, прийняті Кабінетом міністрів за ініціативою МВС.

До слова, Кабмін ввів нові правила для пішоходів і велосипедистів.