Поки Київ спить: уночі на Борщагівці вкладатимуть асфальт

У ніч на суботу на бульварі Кольцова ремонтуватимуть дорогу

Із 21:00 27 листопада до 6:00 28 листопада на бульварі Кольцова в Києві буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На бульварі завершується проведення середнього ремонту. Оновлюватимуть покриття на частині між вул. Зодчих і вул. Симиренка.

У ніч проти суботи 28 листопада заплановано влаштувати верхній шар асфальтобетонного покриття.

Роботи виконають за сприятливих погодних умов.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.

Схема ремонтних робіт

Нагадаємо, із 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух транспорту.