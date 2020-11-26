Дружина Зеленського «ганяє» Києвом зі швидкістю 114 км/год на броньованому Mercedes (фото, відео)

Кортеж має номери прикриття, якими користуються для охорони високопоставлених осіб

Дружина президента України Олена Зеленська їздить на броньованому Mercedes Benz S 500 з особистим шофером та охороною.

Як пише «Страна», автомобіль з першою леді супроводжує седан бізнес-класу Toyota Camry.

«Варто відзначити, що держномерів ні першого, ні другого автомобіля немає у базі поліції. А це означає, що кортеж має номери прикриття, якими користуються співробітники Держохорони для забезпечення безпеки високопоставлених осіб», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що журналісти стали свідками того, як Олена Зеленська «ганяє» столицею: «Якось вранці буднього дня її кортеж виїжджав із закритої території держдач в Конча-Заспі, де живе сімейство Зеленських. Мабуть, Олена кудись сильно поспішала. Оскільки на Столичному шосе її машини розганялися до швидкості 114 км/год. А на цій ділянці дозволено всього 50 км/год, але з 1 травня по 1 листопада обмеження піднімають до 80 км/год».