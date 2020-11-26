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    Дружина Зеленського «ганяє» Києвом зі швидкістю 114 км/год на броньованому Mercedes (фото, відео)

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    Олена Зеленська їздить на Mercedes Benz S 500&nbsp; - Дружина Зеленського «ганяє» Києвом зі швидкістю 114 км/год на броньованому Mercedes (фото, відео)
    Олена Зеленська їздить на Mercedes Benz S 500 
    Фото: strana.ua

    Кортеж має номери прикриття, якими користуються для охорони високопоставлених осіб

    Дружина президента України Олена Зеленська їздить на броньованому Mercedes Benz S 500 з особистим шофером та охороною.

    Як пише «Страна», автомобіль з першою леді супроводжує седан бізнес-класу Toyota Camry.

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    Дружина Зеленського «ганяє» Києвом зі швидкістю 114 км/год на броньованому Mercedes (фото, відео)
    Дружина Зеленського «ганяє» Києвом зі швидкістю 114 км/год на броньованому Mercedes (фото, відео)

    «Варто відзначити, що держномерів ні першого, ні другого автомобіля немає у базі поліції. А це означає, що кортеж має номери прикриття, якими користуються співробітники Держохорони для забезпечення безпеки високопоставлених осіб», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що журналісти стали свідками того, як Олена Зеленська «ганяє» столицею: «Якось вранці буднього дня її кортеж виїжджав із закритої території держдач в Конча-Заспі, де живе сімейство Зеленських. Мабуть, Олена кудись сильно поспішала. Оскільки на Столичному шосе її машини розганялися до швидкості 114 км/год. А на цій ділянці дозволено всього 50 км/год, але з 1 травня по 1 листопада обмеження піднімають до 80 км/год».

    Теги: Київ дороги машини автомобіль дружина Олена Зеленська Mercedes
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