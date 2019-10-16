Київ почав готуватися до снігопадів



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Київавтодор готує техніку до зими

Затверджено перелік вулиць, які першочергово в період снігопадів чи ожеледиці оброблятимуть технологічними матеріалами

У Києві розпочинається комплекс заходів для належного утримання вулиць і доріг в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1809, яким також передбачено заходи організації дорожнього руху для забезпечення безперебійного і безпечного руху транспорту в цей період.

Зокрема, комунальній корпорації «Київавтодор» доручено організувати з 1 листопада 2019-го до 1 квітня наступного року цілодобове чергування та змінну роботу спеціалізованої техніки. Подбати про недопущення потрапляння технологічних матеріалів на газони та пристовбурні лунки дерев під час оброблення проїжджої частини вулиць і тротуарів. У разі отримання інформації від Укргідрометцентру про складні погодні умови інформувати Управління патрульної поліції у Києві щодо необхідності обмеження в’їзду вантажного автотранспорту в місто.

Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити своєчасне фінансування робіт з утримання та прибирання доріг, а також заготівлі технологічних матеріалів для оброблення дорожнього покриття. У разі погіршення погодних умов звертатися до Київської обласної державної адміністрації та Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), Управління патрульної поліції у місті Києві та Головного управління Національної поліції в Київській області з пропозицією щодо своєчасної заборони руху вантажного автотранспорту на під’їздах до міста. Затвердити план заготівлі технологічних матеріалів для оброблення дорожнього покриття в осінньо-зимовий період 2019-2020.

Комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» за узгодженням з Управлінням патрульної поліції у місті Києві необхідно встановити з 1 листопада тимчасові дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з відповідними табличками 7.12 «Ожеледиця» та попереджувальні дорожні знаки 1.13 «Слизька дорога» на вулицях, передбачених цим розпорядженням КМДА.

Управлінню патрульної поліції у Києві буде направлено прохання надавати ШЕУ допомогу на їхні запити щодо заборони руху транспорту на час очищення проїжджої частини вулиць, супроводжувати колони снігоприбиральної техніки в нічний час та переміщати автомобілі, що залишено із порушенням Правил дорожнього руху і заважають роботі снігоприбиральної техніки.

Розпорядженням КМДА також затверджено перелік вулиць, які першочергово в період снігопадів чи ожеледиці оброблятимуть технологічними матеріалами, а також з яких першочергово вивозитимуть сніг.

Як повідомлялося, у комунальній корпорації «Київавтодор» триває підготовка до зими. Шляхово-експлуатаційні управління районів готують техніку до зими, заготовляють сіль і пісок.