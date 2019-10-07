У Києві випав перший сніг (відео)
Подекуди дороги в Києві припорошило снігом
Фото: скріншот відео
Кияни у соцмережі повідомили про невеликий сніг у місті
Сьогодні, 7 жовтня, у Києві пролетів перший сніг.
Відео з невеличким снігом зявилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Кияни пишуть, що сніг пролітав на Оболоні і в Дарницькому районі столиці.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 7 жовтня, у Києві синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів, а вночі 0...-2.
У вівторок, 8 жовтня, вночі у Києві очікується до двох градусів морозу. Вдень +8+10 градусів. Без опадів.
Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.