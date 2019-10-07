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    Новини

    У Києві випав перший сніг (відео)

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    Подекуди дороги в Києві припорошило снігом - У Києві випав перший сніг (відео)
    Подекуди дороги в Києві припорошило снігом
    Фото: скріншот відео

    Кияни у соцмережі повідомили про невеликий сніг у місті

    Сьогодні, 7 жовтня, у Києві пролетів перший сніг.

    Відео з невеличким снігом зявилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Кияни пишуть, що сніг пролітав на Оболоні і в Дарницькому районі столиці.

    Раніше повідомлялося, що у понеділок, 7 жовтня, у Києві синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів, а вночі 0...-2.

    У вівторок, 8 жовтня, вночі у Києві очікується до двох градусів морозу. Вдень +8+10 градусів. Без опадів.

    Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.

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