У Києві випав перший сніг (відео)



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Подекуди дороги в Києві припорошило снігом Фото: скріншот відео

Кияни у соцмережі повідомили про невеликий сніг у місті

Сьогодні, 7 жовтня, у Києві пролетів перший сніг.

Відео з невеличким снігом зявилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Кияни пишуть, що сніг пролітав на Оболоні і в Дарницькому районі столиці.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 7 жовтня, у Києві синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів, а вночі 0...-2.

У вівторок, 8 жовтня, вночі у Києві очікується до двох градусів морозу. Вдень +8+10 градусів. Без опадів.

Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.