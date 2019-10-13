Канаду завалило снігом: введено режим надзвичайного стану



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У Канаді ввели режим надзвичайного стану через снігопад Фото: Lane Gibson

За три дні випало близько 60 см снігу

Прем'єр центральної канадської провінції Манітоба Брайан Паллістер оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації через сильний снігопад.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Сніг почав падати в провінції 9 жовтня, і триває досі. Відомо, що вже випало близько 60 см снігу.

В результаті того, що сталося були пошкоджені електропередачі більше 53 тис. житлових будинків, державних установ і магазинів.

Як зазначається, також через снігопади постраждав один канадець, на якого впала гілка. Чоловіка госпіталізували. В даний час він знаходиться в критичному стані.