  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)

    • Розсилка
    Дорожники більш ніж на 100% забезпечені сіллю для початку осінньо-зимового сезону - Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)
    Дорожники більш ніж на 100% забезпечені сіллю для початку осінньо-зимового сезону
    Фото: Київавтодор

    Є надія, що київські дорожники будуть готові до снігопадів

    У комунальній корпорації «Київавтодор» триває підготовка до зими. Шляхово-експлуатаційні управління районів готують техніку до зими, заготовляють сіль і пісок.

    Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    За ініціативою генерального директора КК «Київавтодор» Олександра Густєлєва керівництво корпорації разом з керівниками ШЕУ районів провели виїзну нараду у Деснянському районі. Перевірили, як у ШЕУ готується до зими.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)
    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)
    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)
    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)
    Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)

    «У ШЕУ Деснянського району більш ніж на 100% забезпечені сіллю для початку осінньо-зимового сезону. Завершують поточні роботи з технікою, тож впродовж кількох днів вона вся буде готова до роботи», - йдеться в повідомленні автодорівців.

    Київ дороги Київавтодор снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ