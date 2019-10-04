Київські дорожники готуються до зими: запасли солі більш ніж треба (фото)



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Дорожники більш ніж на 100% забезпечені сіллю для початку осінньо-зимового сезону Фото: Київавтодор

Є надія, що київські дорожники будуть готові до снігопадів

У комунальній корпорації «Київавтодор» триває підготовка до зими. Шляхово-експлуатаційні управління районів готують техніку до зими, заготовляють сіль і пісок.

Про це повідомляє пресслужба корпорації.

За ініціативою генерального директора КК «Київавтодор» Олександра Густєлєва керівництво корпорації разом з керівниками ШЕУ районів провели виїзну нараду у Деснянському районі. Перевірили, як у ШЕУ готується до зими.

«У ШЕУ Деснянського району більш ніж на 100% забезпечені сіллю для початку осінньо-зимового сезону. Завершують поточні роботи з технікою, тож впродовж кількох днів вона вся буде готова до роботи», - йдеться в повідомленні автодорівців.