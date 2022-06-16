Київ почав реконструкцію зруйнованого будинку у Святошинському районі

Міська влада планує завершити до початку опалювального сезону

У пошкодженому внаслідок потрапляння російської ракети 16-ти поверховому житловому будинку в Святошинському районі розпочали відновлювальні роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В будинку 126 квартир. 64 помешкання вигоріли повністю, 62 постраждали частково. Обстеження технічного стану будинку, експертизи виявили, що опорні конструкції будівлі не пошкоджені. І будинок може бути відновлений.

«Тут сьогодні вже виконують роботи з демонтажу окремих елементів, вивозу будівельного сміття та пошкодженого майна мешканців. А також розробляємо проектно-кошторисну документацію для ремонту або заміни пошкоджених конструкцій. Відбуваються роботи і з поновлення електро- та газопостачання. Будинок утеплять та відновлять за сучасними стандартами», – йдеться у повідомленні.

Реконструкцію міська влада планує завершити до початку опалювального сезону, щоб мешканці, які змушені були виселитись, зимували вже в своїх домівках.