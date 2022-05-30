Робота дитячих садочків у Києві: Кличко зробив заяву

Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста

Столичні школи завершують цей навчальний рік в дистанційному режимі. А частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста.

«Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким», – повідомив столичний мер.

Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Перелік комунальних дитсадків, що відкриємо 1 червня:

Голосіївський район - шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - два садочки (№550, 809)

Деснянський район - один садок (№758)

Дніпровський район - чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - три садочки (№30, 572, 704)

Печерський район - один садок (№424)

Подільський район - три садочки (№307,486,777)

Святошинський район - три садочки (№33, 179, 214)

Солом’янський район - шість садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Кличко також повідомив, що Київ виділив 600 млн грн на реконструкцію зруйнованих рашистами будинків.

На початку травня повідомлялося, що у Києві можуть запрацювати деякі дитсадки.