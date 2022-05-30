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    Новини

    Робота дитячих садочків у Києві: Кличко зробив заяву

    Робота дитячих садочків у Києві: Кличко зробив заяву
    фото з відкритих джерел

    Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста

    Столичні школи завершують цей навчальний рік в дистанційному режимі. А частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста.

    «Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким», – повідомив столичний мер.

    Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

    Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

    Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

    Перелік комунальних дитсадків, що відкриємо 1 червня:

    • Голосіївський район - шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
    • Дарницький район - два садочки (№550, 809)
    • Деснянський район - один садок (№758)
    • Дніпровський район - чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655)
    • Оболонський район - три садочки (№30, 572, 704)
    • Печерський район - один садок (№424)
    • Подільський район - три садочки (№307,486,777)
    • Святошинський район - три садочки (№33, 179, 214)
    • Солом’янський район - шість садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
    • Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

    Кличко також повідомив, що Київ виділив 600 млн грн на реконструкцію зруйнованих рашистами будинків.

    На початку травня повідомлялося, що у Києві можуть запрацювати деякі дитсадки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Робота дитячих садочків у Києві: Кличко зробив заяву