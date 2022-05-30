Робота дитячих садочків у Києві: Кличко зробив заяву
Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста
Столичні школи завершують цей навчальний рік в дистанційному режимі. А частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста.
«Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким», – повідомив столичний мер.
Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють.
Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.
Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.
Перелік комунальних дитсадків, що відкриємо 1 червня:
- Голосіївський район - шість садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницький район - два садочки (№550, 809)
- Деснянський район - один садок (№758)
- Дніпровський район - чотири садочки (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонський район - три садочки (№30, 572, 704)
- Печерський район - один садок (№424)
- Подільський район - три садочки (№307,486,777)
- Святошинський район - три садочки (№33, 179, 214)
- Солом’янський район - шість садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченківський район – п’ять садочків (№79, 112, 180, 429, 810)
Кличко також повідомив, що Київ виділив 600 млн грн на реконструкцію зруйнованих рашистами будинків.
На початку травня повідомлялося, що у Києві можуть запрацювати деякі дитсадки.