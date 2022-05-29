Києву виповнилося 1540 років: Кличко емоційно привітав столицю (відео)

Віталій Кличко наголосив, що Київ – горде, нескорене, красиве місто

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з Днем міста. Відеопривітання він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Сьогодні Києву виповнилося 1540 років.

«Київ… Старовинний і сучасний. Затишний і енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене, красиве. І ми разом робимо його ще кращим! Бо душа міста – це його люди! З Днем Києва, дорогі кияни! З Днем народження, наше улюблене місто! Слава Україні! Слава Києву!», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, цього року святкування Дня столиці і Дня Києва триватиме в умовах воєнного стану. Для дітей заходи підготовлено переважно в онлайн форматі. Для дорослих також не передбачені масштабні масові заходи, але кияни та гості міста зможуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки і концертні виступи.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала що загроза для Києва з боку російської федерації відтепер буде завжди.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли.

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