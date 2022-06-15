Кличко привітав київських медиків з професійним святом

Кличко: «Ви – наші янголи охоронці, які з перших днів війни рятуєте життя людей»

Мер Києва Віталій Кличко у переддень Дня медика привітав столичних медпрацівників із професійним святом. А також нагородив 79 медиків подяками міського голови та подарунками. Також мер оглянув пологове відділення Київського міського медичного центру «Академія здоров’я людини», повідомляє пресслужба міського голови.

«Дорогі наші медики! Мені сьогодні особливо приємно зустрітися з вами напередодні вашого професійного свята. Бо ви – наші янголи охоронці, які з перших днів війни рятуєте життя людей. Рятуєте життя наших захисників, здоров’я та життя цивільних мешканців столиці. А до війни ви два роки долали інший виклик – пандемію коронавірусу, – сказав мер столиці. – Я завжди говорив, що головна цінність для охорони здоров’я Києва – це ви. Люди, які готові і в день, і вночі робити свою нелегку справу. Це ви, під снарядами та вибухами, ризикуючи власним життям, надаєте допомогу тим, хто її потребує», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що понад 200 медичних працівників столиці, перш за все – лікарі-хірурги, анестезіологи – реаніматологи, травматологи, медичні сестри та фельдшери перебувають сьогодні на службі в Збройних силах України.

«Я дякую вам за вашу місію і вашу працю! За те, що бережете здоров’я киян та боретеся за їх життя. Вітаю вас із професійним святом і бажаю сил та здоров’я. А головне – Перемоги та миру! Разом ми все подолаємо!» – наголосив Віталій Кличко.

Загалом у медзакладах столиці працюють 76 тисяч медичних працівників. 45 тисяч із них – у муніципальній сфері охорони здоров’я. Це – лікарі, медичні сестри, лаборанти, санітарки та інші працівники.

Раніше Кличко назвав кількість киян, яких вбили окупанти.

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