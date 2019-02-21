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    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО

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    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО

    Пільги отримують майже 27,5 тисяч киян-учасників АТО та членів їх сімей

    Мер Києва Віталій Кличко відзвітував про виконання міською владою програм з підтримки учасників АТО перед активом ветеранської спільноти столиці. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

    «Станом на 2018 рік, пільги отримують майже 27,5 тисяч киян-учасників АТО та членів їх сімей. Для порівняння, у 2014 році отримували трохи більше 3 000 осіб. Більш як 250 мільйони гривень ми спрямували на щорічну матеріальну допомогу у 2018 році. У 2014 цифра не складала і десяти мільйонів», - сказав Кличко.

    Мер також нагадав, що за рішенням Київради від 9 жовтня 2014 року з бюджету столиці встановлено низку пільг додатково до гарантованих Державою пільг та гарантій для киян – учасників АТО та членів їх сімей.

    «Цього року ми додатково виділяємо ще майже 13,5 мільйонів на матеріальну допомогу для учасників АТО та членів їх родин», - наголосив київський міський голова.

    Він зазначив, що на сьогодні також фінансуються статті щомісячної матеріальної допомоги дітям; із забезпечення проїзними квитками; з компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; освітні гарантії.

    Сьогодні міський голова вручив ключі від квартир 13-м киянам – учасникам бойових дій, що втратили повносправність на війні. Загалом за останніх 4 роки 393 ветерани АТО забезпечені житловою площею.

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    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО
    Кличко вручив ключі від квартир 13 киянам–учасникам АТО

    «Так, ми розуміємо, що та допомога, яку сьогодні надає місто, - найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Але, повірте, намагаємося в цій ситуації забезпечити все, що від нас залежить. Бо наше завдання, аби кожен ветеран АТО, кожен захисник України отримав допомогу, якої потребує», - підкреслив Кличко.

    Також він зазначив, що місто активно використовує досвід ветеранів АТО в забезпеченні правопорядку та безпеки на вулицях і об’єктах столиці.

    В кінці 2017 року в столиці створили Комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Завданням якого є забезпечення охорони майна громади столиці. Більшість працівників у ньому – ветерани АТО.

    А також ветеранським рухом Києва створене громадське формування «Муніципальна варта». Це дає можливість залучати ветеранів, активних киян до забезпечення, разом з Національною поліцією, публічного порядку в місті.

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