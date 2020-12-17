Київ спрямує зекономлені 400 млн грн на боротьбу з Covid-19

Зекономлені кошти столичного бюджету спрямують на забезпечення хворих на коронавірус якісним лікуванням

Проєкт рішення про спрямування невикористаних бюджетних коштів на боротьбу з пандемією направлено на розгляд Київради

Зекономлені кошти медичного бюджету Києва на 2020 рік будуть використані до кінця року для забезпечення лікування хворих на Covid-19. Мова йде про понад 400 млн грн. Відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян» розробив Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації на початку грудня, повідомляє пресслужба КМДА.

За словами директорки Департаменту Валентини Гінзбург, зекономлені кошти потрібно спрямувати на боротьбу з епідемією.

«Постанова Кабінету міністрів України звільнила від оподаткування придбання товарів, робіт та послуг медичної галузі. Це дає нам змогу шляхом внесення змін до програми «Здоров’я киян» 2020-2022 вивільнені кошти спрямувати на нагальні потреби. У даному випадку – на забезпечення пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, якісним лікуванням», – пояснила вона.

16 грудня відповідний проєкт рішення про зміни до програми «Здоров’я киян» Департамент охорони здоров’я виніс на розгляд Київської міської ради.

Нагадаємо, голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат «Європейської солідарності» Марина Порошенко закликала мера Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути спрямувати виявлені 422 мільйони гривень невикористаних коштів на фінансування медичних закладів столиці.