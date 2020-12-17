МВФ виділив Грузії $114 млн на боротьбу з Covid-19

Грузія отримала від МВФ $114 млн на боротьбу з Covid-19

Всього в рамках механізму розширеного кредитування Грузія отримала від МВФ близько $585,4 млн

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив надання Грузії майже 114 мільйонів доларів в рамках механізму розширеного кредитування, розрахованого на чотири роки.

Про це йдеться в заяві пресслужби МВФ.

«Виконавча рада МВФ схвалила виділення 113,9 млн доларів на надання Грузії допомоги для покриття потреб платіжних балансів, що виникли в результаті економічних потрясінь від Covid-19», - наголошується в документі.

Всього в рамках механізму розширеного кредитування Грузія отримала від МВФ близько $585,4 млн.

У фонді зазначили, що влада зробила всі відповідні заходи для пом'якшення несприятливих економічних і соціальних наслідків потрясінь «в умовах яскраво вираженого економічного спаду».

За прогнозом МВФ, в поточному році в світовій економіці буде зафіксований суттєвий спад в розмірі майже 4,4%, однак вона відновиться і виросте на 5,2% в наступному році.

Нагадаємо, на початку грудня Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома наприкінці місяця. Він запевняв, що в уряду є «план Б» на випадок ускладнення відносин з фондом.

9 грудня Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.