МОЗ повідомив, скільки українців повторно захворіли на коронавірус

З усіх, хто повторно захворів на коронавірус 12% становлять медпрацівники

З початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 161 випадок повторного захворювання на Covid-19

В Україні з початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 161 випадок повторного захворювання на Covid-19. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що 12% повторних випадків захворювання припадає на медичних працівників.

Так, повторний позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий після 40 днів від першого підтвердження, виявили у 250 медичних працівників.

«Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували в Україні - 0,25% від загальної кількості інфікованих з початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою», ─ заявили в ЦГЗ.

У МОЗ нагадали про заходи, що допоможуть запобігти зараженню корона вірусом.

Найкращий спосіб запобігти інфікуванню — це уникати впливу вірусу, а для цього слід дотримуватися простих рекомендацій:

ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;

не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;

дотримуйтеся фізичної дистанції — 1 метр від інших;

одягайте маску в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;

кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;

стежте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

«Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом, ─ ред.) і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге», ─ зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 грудня, зафіксовано зростання нових випадків коронавірусу, хворобу виявили ще у 10 622 людей. Також вчора було госпіталізовано 3 242 особи. Від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти, одужало – 12 549 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 919 704 особи; одужало – 535 417 осіб; летальних випадків – 15 744; проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

До слова, за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей.