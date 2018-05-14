Київ став у величезних заторах через перекриття Хрещатика

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На Хрещатику облаштовують фан-зону Ліги чемпіонів

Перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності спричинило величезні затори у столиці.

Кияни скаржаться, що їм тепер доводиться годинами стояти у заторах, об’їжджаючи Хрещатик.

Зокрема, народний депутат Рефат Чубаров вранці повідомив у Facebook, що йому довелося понад 2 години добиратися з Оболоні до Софійської площі.

Так, майже повністю стоять вулиці Володимирська, Михайлівська, Велика Житомирська, а також Володимирський узвіз. Також ускладнений рух на вулицях Шовковичній, Грушевського, на Подолі та бульварі Лесі Українки.

Правоохоронці просять водіїв врахувати те, що Хрещатик перекрито до 30 травня, і шукати інші шляхи. «Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик - Богдана Хмельницького дозволено розворот. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію», - йдеться в повідомленні МВС.

Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

Вона розміститься від перетину Хрещатика з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня - в день фіналу жіночої Ліги чемпіонів.