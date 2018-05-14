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    Київ став у величезних заторах через перекриття Хрещатика

    • Сьогодні, 14:57
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    На Хрещатику облаштовують фан-зону Ліги чемпіонів

    Перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності спричинило величезні затори у столиці.

    Кияни скаржаться, що їм тепер доводиться годинами стояти у заторах, об’їжджаючи Хрещатик.

    Зокрема, народний депутат Рефат Чубаров вранці повідомив у Facebook, що йому довелося понад 2 години добиратися з Оболоні до Софійської площі.

    Так, майже повністю стоять вулиці Володимирська, Михайлівська, Велика Житомирська, а також Володимирський узвіз. Також ускладнений рух на вулицях Шовковичній, Грушевського, на Подолі та бульварі Лесі Українки. 

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    Правоохоронці просять водіїв врахувати те, що Хрещатик перекрито до 30 травня, і шукати інші шляхи. «Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик - Богдана Хмельницького дозволено розворот. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію», - йдеться в повідомленні МВС.

    Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

    Вона розміститься від перетину Хрещатика з вулицею Богдана Хмельницького і до вулиці Городецького. Її відкриють 24 травня - в день фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

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