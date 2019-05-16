Київ святкує День вишиванки: на подіум на Поштовій вийшли українські зірки (фото, відео)



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Дзідзьо у вишиванці вийшов на подіум Фото: Інформатор

На Поштовій площі відбувся колоритний флешмоб

День вишиванки: по подіуму на Поштовій площі пройшлися українські зірки (фото, відео)

Сьогодні, 16 травня, відзначається День вишиванки. На Поштовій площі у Києві проходить народний показ вишиванок. У заході беруть участь не тільки звичайні громадяни, а й українські зірки шоу-бізнесу, телеведучі.

Один з наймасовіших флешмобів столиці почався о 08:00. Про це повідомляє Інформатор.

На Поштовій площі зібралися сотні жителів Києва і туристів, які одягли в цей день найколоритніший національний одяг, сучасні вишиванки і ті, які передаються з покоління в покоління. Люди тут випромінюють красу не тільки зовнішню, а й внутрішню.

Відвідувачі заходу могли споглядати Ірину Білик, Світлану Тарабарову, Ольгу Сумську, Ольгу Цибульську, Тараса Тополю з дружиною - співачкою Aliosha, Славу Соломку, Христину Соловей і велику кількість інших зірок.

Також захід відвідав і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Крім того, на подіум виходили і маленькі моделі. Направляли свято в правильне русло ведучі телеканалу «Україна».

Учасники показу представляли вишиванки українського дизайнера Юлії Магдич.

Всі встигли похвалитися вишиванкою на святі і зробити барвисті фото.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня.

За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці. У цей день також влаштовують марші вишиванок по всій Україні.