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    Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)

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    Ірина Луценко в День вишиванки прийшла до Ради святково вбрана - Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)
    Ірина Луценко в День вишиванки прийшла до Ради святково вбрана
    Фото: Станістава Груздєва, Главком

    Ірина Луценко одягла на День вишиванки, який сьогодні святкується в Україні, довгу білу сукню з вишитими червоним кольором візерунками

    Представник президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

    Луценко до дня вишиванки, який сьогодні святкується в Україні, одягла довгу білу сукню з вишитими червоним кольором візерунками.

    Деякі інші депутати також вбралися у вишиванки.

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    Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)
    Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)
    Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)
    Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)
    Фото: Станістава Груздєва

    Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр  Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

    З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

    Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

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