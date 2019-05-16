Ірина Луценко прийшла до Ради у стильній вишиванці (фото)



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Ірина Луценко в День вишиванки прийшла до Ради святково вбрана Фото: Станістава Груздєва, Главком

Ірина Луценко одягла на День вишиванки, який сьогодні святкується в Україні, довгу білу сукню з вишитими червоним кольором візерунками

Представник президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

Луценко до дня вишиванки, який сьогодні святкується в Україні, одягла довгу білу сукню з вишитими червоним кольором візерунками.

Деякі інші депутати також вбралися у вишиванки.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.