Київ та Берн підписали спільну заяву про співробітництво



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Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва зазначив, що за останніх п’ять років Україна досягла прогрес на шляху до європейського співтовариства

Мер Києва Віталій Кличко та мер швейцарського міста Берн Алек фон Граффенрід підписали спільну заяву про співробітництво між містами. Про це повідомляє пресслужба київського мера.

«Я сподіваюсь, що наша зустріч започаткує взаємовигідні відносини між Києвом та Берном. Адже для України можливість співробітництва з таким економічно-розвиненим містом, політичним центром Швейцарії, містом – еталоном високої якості життя – це, зокрема, сигнал, що ми на правильному шляху!» - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва розповів, що за останніх п’ять років Україна досягла прогрес на шляху до європейського співтовариства. «Ми докладаємо значних зусиль, аби зламати стару і неефективну систему - зокрема і в управлінні містом. Це складно. Але ми змінюємо столицю – впроваджуємо сучасні технології. Робимо міське управління технологічним і прозорим», - пояснив Кличко.

Він зазначив, що Київ - перше “розумне” місто в Україні. І якщо держава сьогодні тільки розробляє концепцію країни в смартфоні, столиця розвиває цифрову інфраструктуру вже 4 роки. І Київ також готовий ділитися своїм досідом. Так, в столиці працює багато електронних сервісів та «розумних» технологій.

Також, за рахунок міського бюджету здійснюється капітальний ремонт доріг та будівництво мостів, шкіл і дитячих садочків, оновлення парків, реконструкція лікарень та закупівля медичного обладнання, сучасного громадського транспорту.

«Це – колосальний обсяг роботи і прогрес у розвитку міста. Та нам ще багато потрібно зробити! І особистим викликом для себе я вважаю добудову Подільсько-Воскресенського мосту, що ми плануємо завершити до кінця наступного року. Це, по–перше, значно розвантажить інші мости, які сполучають лівий та правий береги міста. А, по-друге, дозволить нам реалізувати проект із будівництва і запуску ще однієї гілки метро – на Троєщину», - додав він.

Кличко зауважив, що і Київ, і Україна не впоралися б із тими викликами, що постали перед ними, без допомоги і підтримки європейських друзів і партнерів. «Важливим для України та Києва, зокрема, є розвиток партнерства зі Швейцарією та містом Берн. А підписання нашої спільної заяви про співпрацю буде важливим кроком для встановлення взаємовигідних відносин на благо мешканців та розвитку наших міст», - підкреслив мер Києва.

Так, у спільній заяві йдеться, що Берн та Київ зіштовхуються зі схожими проблемами у сферах: містобудування, будівництва, транспорту, охорони навколишнього середовища, економіки і технологій, організації роботи адміністрацій, охорони здоров'я, політики на ринку праці, професійної підготовки, освіти, молоді та спорту. Тому налаштовані на обмін інформацією про проекти та досвідом успішного їх втілення і на ефективну співпрацю задля подальшого розвитку Києва та Берну.

Завтра, 6 грудня, Кличко та Граффенрід візьмуть участь у форумі «Лідерство міст у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу та туберкульозу», за участю мерів, представників міжнародних, національних організацій з 50 міст світу.