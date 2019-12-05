Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)



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Цього року відремонтовано відділення невідкладної допомоги та здійснено термосанацію будівель дитячої лікарні Фото: пресслужба мера Києва

Для потреб лікарні закуплено сучасне обладнання

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Київську міську дитячу клінічну лікарню №2. Цей заклад був побудований у 1975 році і відтоді там робили тільки косметичний ремонт. Минулого року в лікарні капітально відремонтували приймальне відділення. Цього року - відділення невідкладної допомоги та здійснили термосанацію будівель лікарні.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Ще кілька років тому приміщення медзакладу складно було назвати столичною лікарнею. І це притому, що це – єдиний дитячий багатопрофільний заклад охорони здоров’я на лівому березі міста. За останніх два роки з міського бюджету виділили понад 170 мільйонів гривень на капітальний ремонт лікарні та на закупівлю сучасного медичного обладнання. Наступного року ми запланували кошти на третю чергу ремонту цього закладу», - розповів Кличко.

Для потреб лікарні закупили новітні рентген-діагностичні мобільні цифрові комплекси МАС. Що дозволяє тепер робити рентгенівські знімки в палатах пацієнтів. Придбали і найсучасніший відеогастроскоп, сучасний колоноскоп, автоматичний біохімічний аналізатор, ультразвукову діагностичну систему, наркозно-дихальні апарати.

«Як кажуть лікарі, це медичне обладнання допомагає значно поліпшити якість надання медичної допомоги дітям. А сучасне лабораторне обладнання дає дуже точні результати за лічені секунди, - підкреслив мер столиці. - Як ви бачите, змінилася і сама лікарня. Як зовні, так і всередині. Тут провели термосанацію будівлі. Відремонтували приймальне відділення, відділення невідкладної допомоги і палати в ньому, робочі кабінети медиків».

Сьогодні лікарня може одночасно прийняти 400 пацієнтів. Висококваліфікована медична допомога надається у 14 стаціонарних відділеннях. Щорічно на лікуванні тут перебуває близько 18 тисяч дітей. 95% з них потребують екстреної медичної допомоги. Тільки цього року в лікарні провели вже понад 2 тисячі оперативних втручань.

«Такий підхід до оновлення медичних закладів ми впроваджуємо у всіх лікарнях столиці. В 2019 році в Києві відремонтували понад 50 відділень у медичних закладах та закупили для них обладнання майже на 700 млн гривень, - наголосив Кличко. - Так, вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки столиці забезпечені сучасним обладнанням. Тільки цього року ми придбали ще 25 автомобілів «швидкої» для Центру екстреної медичної допомоги і 39 спецавто в процесі закупівлі».