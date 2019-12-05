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    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)

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    Цього року відремонтовано&nbsp;відділення невідкладної допомоги та здійснено термосанацію будівель дитячої лікарні - Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Цього року відремонтовано відділення невідкладної допомоги та здійснено термосанацію будівель дитячої лікарні
    Фото: пресслужба мера Києва

    Для потреб лікарні закуплено сучасне обладнання

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Київську міську дитячу клінічну лікарню №2. Цей заклад був побудований у 1975 році і відтоді там робили тільки косметичний ремонт. Минулого року в лікарні капітально відремонтували приймальне відділення. Цього року - відділення невідкладної допомоги та здійснили термосанацію будівель лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Ще кілька років тому приміщення медзакладу складно було назвати столичною лікарнею. І це притому, що це – єдиний дитячий багатопрофільний заклад охорони здоров’я на лівому березі міста. За останніх два роки з міського бюджету виділили понад 170 мільйонів гривень на капітальний ремонт лікарні та на закупівлю сучасного медичного обладнання. Наступного року ми запланували кошти на третю чергу ремонту цього закладу», - розповів Кличко. 

    Для потреб лікарні закупили новітні рентген-діагностичні мобільні цифрові комплекси МАС. Що дозволяє тепер робити рентгенівські знімки в палатах пацієнтів. Придбали і найсучасніший відеогастроскоп, сучасний колоноскопавтоматичний біохімічний аналізатор, ультразвукову діагностичну систему, наркозно-дихальні апарати.

    «Як кажуть лікарі, це медичне обладнання допомагає значно поліпшити якість надання медичної допомоги дітям. А сучасне лабораторне обладнання дає дуже точні результати за лічені секунди, - підкреслив мер столиці. - Як ви бачите, змінилася і сама лікарня. Як зовні, так і всередині. Тут провели термосанацію будівлі. Відремонтували приймальне відділення, відділення невідкладної допомоги і палати в ньому, робочі кабінети медиків». 

    Сьогодні лікарня може одночасно прийняти 400 пацієнтів. Висококваліфікована медична допомога надається у 14 стаціонарних відділеннях. Щорічно на лікуванні тут перебуває близько 18 тисяч дітей. 95% з них потребують екстреної медичної допомоги. Тільки цього року в лікарні провели вже понад 2 тисячі оперативних втручань. 

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    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)
    Кличко перевірив, як за 170 млн грн відремонтували дитячу лікарню (фото)

    «Такий підхід до оновлення медичних закладів ми впроваджуємо у всіх лікарнях столиці. В 2019 році в Києві відремонтували понад 50 відділень у медичних закладах та закупили для них обладнання майже на 700 млн гривень, - наголосив Кличко. - Так, вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки столиці забезпечені сучасним обладнанням. Тільки цього року ми придбали ще 25 автомобілів «швидкої» для Центру екстреної медичної допомоги і 39 спецавто в процесі закупівлі».

    Віталій Кличко здоров'я Київ медицина ремонт лікарня
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