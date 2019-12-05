У Кличка розповіли, скільки зекономили на реконструкції манежу на Березняках



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До старого приміщення манежу, в якому здійснили термомодернізацію і замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю Фото: пресслужба мера Києва

Із міського бюджету на реконструкцію манежу було виділено 212,6 млн грн

На реконструкцію легкоатлетичного манежу на Березняках (вулиця Павла Тичини, 18) у Києві було витрачено загалом 258,7 млн грн при затвердженому експертному звіті у 272,6 млн грн. Відповідно, економія бюджетних коштів склала 13,9 млн грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

Із міського бюджету на реконструкцію манежу виділено 212,6 млн грн, із Державного фонду регіонального розвитку – 46,1 млн грн.

За час реконструкції манежу була побудована двоповерхова прибудова з біговими доріжками, майданчиком для стрибків у довжину, залами для занять боксом, вільною боротьбою та настільним тенісом. Для зручності відвідувачів у манежі облаштовані роздягальні та душові.

Спортивний заклад отримав додаткові можливості для вільного пересування маломобільних відвідувачів, у тому числі, був встановлений ліфт у двоповерховій прибудові. Бігові доріжки отримали нове спортивне покриття, а зали для занять оснащені професійним спортивним та медичним обладнанням та інвентарем.

Будівля манежу утеплена та має сучасні внутрішні системи опалення, вентиляції, кондиціонування та димовидалення, електричні та слабкоструменеві мережі. Вікна і двері замінені на енергозберігальні. Тепло-, холодопостачання систем вентиляції здійснюється з використанням холодильних машин із реверсивними тепловими насосами, що дозволяє підтримувати нормовану температуру повітря в середині манежу в перехідні періоди. Для економії електроенергії використовується тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

Манеж має внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, охоронну сигналізацію, системи протипожежного захисту.

Створені комфортні умови для перебування та заняття спортом дітей та дорослих – як спортсменів, так і пересічних громадян, які прагнуть займатися оздоровленням. Манеж є комунальним закладом, до якого матимуть доступ усі охочі кияни – відповідно до розкладу занять.

Нагадаємо, 4 грудня мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром відкрили після реконструкції легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що на Березняках.