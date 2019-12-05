Кличко звільнив ще одного свого заступника

Кличко звільнив ще одного свого заступникадокумент
Олександр Спасибко звільнений за згодою сторін
Столичний голова Віталій Кличко звільнив Олександра Спасибка з посади заступника голови Київської міської держадміністрації.
Відповідне розпорядження №1005 підписано мером 3 грудня 2019 року.
Згідно з документом, Спасибко звільнений за угодою сторін з 4 грудня 2019 року.
Також Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату КМДА доручено виплатити Спасибку компенсацію за невикористану частину відпустки за три дні.
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Як відомо, Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА.
Нагадаємо, Кличко звільнив Дмитра Давтяна з посади заступника голови Київської міської держадміністрації з 29 листопада.
Нагадаємо, 23 вересня на пресконференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна і Олександра Спасибка.
Мер представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.