Кличко звільнив ще одного свого заступника документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА

Олександр Спасибко звільнений за згодою сторін

Столичний голова Віталій Кличко звільнив Олександра Спасибка з посади заступника голови Київської міської держадміністрації.

Відповідне розпорядження №1005 підписано мером 3 грудня 2019 року.

Згідно з документом, Спасибко звільнений за угодою сторін з 4 грудня 2019 року.

Також Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату КМДА доручено виплатити Спасибку компенсацію за невикористану частину відпустки за три дні.

(для перегляду натисніть на зображення)

Як відомо, Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА.

Нагадаємо, Кличко звільнив Дмитра Давтяна з посади заступника голови Київської міської держадміністрації з 29 листопада.

Нагадаємо, 23 вересня на пресконференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна і Олександра Спасибка.

Мер представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

Проте, Давтян заперечив написання заяви про відставку.