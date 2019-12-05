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    Кличко звільнив ще одного свого заступника

    документ
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    Олександр&nbsp;Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА - Кличко звільнив ще одного свого заступника
    Олександр Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА

    Олександр Спасибко звільнений за згодою сторін

    Столичний голова Віталій Кличко звільнив Олександра Спасибка з посади заступника голови Київської міської держадміністрації.

    Відповідне розпорядження №1005 підписано мером 3 грудня 2019 року.

    Згідно з документом, Спасибко звільнений за угодою сторін з 4 грудня 2019 року.

    Також Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату КМДА доручено виплатити Спасибку компенсацію за невикористану частину відпустки за три дні.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Як відомо, Спасибко був куратором земельно-будівельної сфери у КМДА.

    Нагадаємо, Кличко звільнив Дмитра Давтяна з посади заступника голови Київської міської держадміністрації з 29 листопада. 

    Нагадаємо, 23 вересня на пресконференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна і Олександра Спасибка.

    Мер представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

     Проте, Давтян заперечив написання заяви про відставку. 

    Віталій Кличко Київ КМДА влада
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