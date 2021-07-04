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    Київ та передмістя затопила потужна злива (відео)

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    Негода серйозним чином паралізувала рух в столичному регіоні - Київ та передмістя затопила потужна злива (відео)
    Негода серйозним чином паралізувала рух в столичному регіоні
    Ілюстративне фото

    Негода буде тривати і протягом всього дня у понеділок

    Вечором у неділю, 4 липня, у Києві пройшла потужна злива, що затопила вулиці столиці та передмість, повідомляють кореспонденти «Главкома». Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському.

    Автомобілі в цих містах буквально плавали, їх колеса повністю знаходилися у воді.

    Як повідомляв Укргідрометцентр у Києві до кінця доби триватиме гроза, під час якої очікуються шквали 15-20 м/с, подекуди град (І рівень небезпеки, жовтий).

    У понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, що сьогодні через спровоковані потужними зливами сельові потоки на території окупованого Криму одна людина загинула, ще одна шпиталізована.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина негода
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    Київ та передмістя затопила потужна злива (відео)