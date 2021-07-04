Київ та передмістя затопила потужна злива (відео)

Негода буде тривати і протягом всього дня у понеділок

Вечором у неділю, 4 липня, у Києві пройшла потужна злива, що затопила вулиці столиці та передмість, повідомляють кореспонденти «Главкома». Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському.

Автомобілі в цих містах буквально плавали, їх колеса повністю знаходилися у воді.

Як повідомляв Укргідрометцентр у Києві до кінця доби триватиме гроза, під час якої очікуються шквали 15-20 м/с, подекуди град (І рівень небезпеки, жовтий).

У понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, що сьогодні через спровоковані потужними зливами сельові потоки на території окупованого Криму одна людина загинула, ще одна шпиталізована.