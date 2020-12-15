Після ожеледиці на Київ суне нова небезпека
На Київ опуститься густий туман
У середу, 16 грудня, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві 16 грудня опадів не передбачається. «На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла», – повідомила вона.
Як повідомлялося, антициклон Yadigar витіснив опади з України.
З 10 грудня на дорогах і тротуарах у Києві була ожеледиця. За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.