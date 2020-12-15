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    Після ожеледиці на Київ суне нова небезпека

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    16 грудня видимість у Києві не перевищуватиме 500 м - Після ожеледиці на Київ суне нова небезпека
    16 грудня видимість у Києві не перевищуватиме 500 м
    Фото з відкритих джерел

    На Київ опуститься густий туман

    У середу, 16 грудня, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві 16 грудня опадів не передбачається. «На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла», – повідомила вона.

    Як повідомлялося, антициклон Yadigar витіснив опади з України.

    З 10 грудня на дорогах і тротуарах у Києві була ожеледиця. За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода
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