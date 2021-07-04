Внаслідок повені в окупованому Криму загинула людина

Окупаційна влада не здатна забезпечити проїзд «швидких допомог» до тих, хто цього потребує

Ще принаймні одну жінку доставили до шпиталю

Через сходження селевого потоку в Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму загинула жінка. Як повідомляє російська «Парламентська газета», трагедія сталася в селі Куйбишеве через розгул стихії. Нещасний випадок підтвердили і в окупаційному «регіональному управлінні МНС Росії».

«Так, ми підтверджуємо цю інформацію», – сказали журналістам у його пресслужбі.

При цьому так званий «віцепрем'єр» півострова Євген Кабанов заперечує факт загибелі людини, повідомляють «Крим.Реалії».

«У нас є одна жінка постраждала, загиблих, слава Богу, немає на цю хвилину», – цитує Кабанова ТАСС.

У анексованому півострові на 4 і 5 липня оголошено штормове попередження через зливи і можливе сходження селевих потоків. Найбільш складна ситуація в Бахчисарайському районі, де з берегів вийшли річки Бельбек і Коккозка, зійшов сель.

Також повідомляється, що, за даними директора республіканського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергія Олефіренка, на території району виникла проблема з проїздом до населення автомобілів «швидкої допомоги».

Як стало відомо раніше, після потужних злив у неділю 4 липня залишаються підтопленими десятки житлових будинків у ряді районів півострова, переважно в Бахчисарайському і Красногвардійському.

Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

Згодом стало відомо, що внаслідок потопу в Ялті наприкінці червня травми отримали 18 осіб, одна людина загинула.

У звʼязку із стихійним лихом Україна вимагає від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.