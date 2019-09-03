У Києві очікується гроза



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У столиці оголошено штормове попередження

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 вересня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

В Управлінні з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.