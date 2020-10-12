Київ у полоні туману і смогу: оголошено перший рівень небезпеки
На столицію опустився густий туман
Видимість у столиці не перевищує 500 м
Уранці 12 жовтня у столиці туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередив Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, станом на ранок 12 жовтня Київ знаходиться на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Мешканці столиці скаржаться на смог. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп».