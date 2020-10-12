Київ у полоні туману і смогу: оголошено перший рівень небезпеки



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На столицію опустився густий туман

Видимість у столиці не перевищує 500 м

Уранці 12 жовтня у столиці туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередив Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 жовтня Київ знаходиться на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Мешканці столиці скаржаться на смог. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп».