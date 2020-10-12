Українську столицю душить смог. Київ знову у ТОП-10 найбрудніших міст світу графіка



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У Києві смог Фото: Главком

Наразі стан повітря в Києві «нездоровий для чутливих груп»

Станом на ранок 12 жовтня Київ знаходиться на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп».

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 122 при нормі у 50.

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».





Фахівці ДСНС зазначають, що характер погоди не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня Київ посідав4 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 155.