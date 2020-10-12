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    Українську столицю душить смог. Київ знову у ТОП-10 найбрудніших міст світу

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    У Києві смог - Українську столицю душить смог. Київ знову у ТОП-10 найбрудніших міст світу
    У Києві смог
    Фото: Главком

    Наразі стан повітря в Києві «нездоровий для чутливих груп»

    Станом на ранок 12 жовтня Київ знаходиться на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп».

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 122 при нормі у 50.

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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».


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    Фахівці ДСНС зазначають, що характер погоди не сприяє   розсіюванню шкідливих  домішок у приземному  шарі  повітря.

    Нагадаємо, вранці 11 жовтня Київ посідав4 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 155.

    екологія Київ повітря
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