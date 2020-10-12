Українську столицю душить смог. Київ знову у ТОП-10 найбрудніших міст світу

Українську столицю душить смог. Київ знову у ТОП-10 найбрудніших міст світуграфіка
Наразі стан повітря в Києві «нездоровий для чутливих груп»
Станом на ранок 12 жовтня Київ знаходиться на 6 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «нездорова для чутливих груп».
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 122 при нормі у 50.
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».
Фахівці ДСНС зазначають, що характер погоди не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня Київ посідав4 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 155.