Київ знову у «помаранчевій» зоні: карантин посилюється



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До «помаранчевої» зони також увійшли чотири міста і два райони Київщини

Із понеділка, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким місто Київ перейшов до «помаранчевої» зони.

Таке рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 9 жовтня.

До «помаранчевої» зони на Київщині також увійшли:

міста Васильків,

Ірпінь,

Обухів,

Фастів,

Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області.

У «помаранчевій» зоні заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

До «жовтої» зони на Київщині увійшли:

міста Біла Церква,

Березань,

Бориспіль,

Бровари,

Буча,

Переяслав,

Ржищів,

Славутич,

Баришівський,

Білоцерківський,

Бородянський,

Броварський,

Васильківський,

Вишгородський,

Володарський,

Іванківський,

Кагарлицький,

Макарівський,

Миронівський,

Обухівський,

Переяслав-Хмельницький,

Рокитнянський, Сквирський,

Ставищанський,

Таращанський,

Тетіївський,

Фастівський,

Яготинський райони Київської області.

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

Як повідомлялося, у столиці за добу 10 жовтня було виявлено 502 хворих на коронавірус.