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    Київ знову у «помаранчевій» зоні: карантин посилюється

    • Розсилка
    Київ знову у «помаранчевій» зоні: карантин посилюється

    До «помаранчевої» зони також увійшли чотири міста і два райони Київщини

    Із понеділка, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким місто Київ перейшов до «помаранчевої» зони.

    Таке рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 9 жовтня.

    До «помаранчевої» зони на Київщині також увійшли:

    • міста Васильків,  
    • Ірпінь,
    • Обухів,
    • Фастів,
    • Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області.

    У «помаранчевій» зоні заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

    Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

    До «жовтої» зони на Київщині увійшли:

    • міста Біла Церква,
    • Березань,
    • Бориспіль,
    • Бровари,
    • Буча,
    • Переяслав,
    • Ржищів,
    • Славутич,
    • Баришівський,
    • Білоцерківський,
    • Бородянський,
    • Броварський,
    • Васильківський, 
    • Вишгородський,
    • Володарський,
    • Іванківський,
    • Кагарлицький,
    • Макарівський,
    • Миронівський,
    • Обухівський,
    • Переяслав-Хмельницький,
    • Рокитнянський, Сквирський,
    • Ставищанський,
    • Таращанський,
    • Тетіївський,
    • Фастівський,
    • Яготинський райони Київської області.

    Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

    Як повідомлялося, у столиці за добу 10 жовтня було виявлено 502 хворих на коронавірус.

    Київ Київщина карантин коронавірус
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