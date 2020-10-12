Київ знову у «помаранчевій» зоні: карантин посилюється
До «помаранчевої» зони також увійшли чотири міста і два райони Київщини
Із понеділка, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким місто Київ перейшов до «помаранчевої» зони.
Таке рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила 9 жовтня.
До «помаранчевої» зони на Київщині також увійшли:
- міста Васильків,
- Ірпінь,
- Обухів,
- Фастів,
- Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області.
У «помаранчевій» зоні заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).
Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.
До «жовтої» зони на Київщині увійшли:
- міста Біла Церква,
- Березань,
- Бориспіль,
- Бровари,
- Буча,
- Переяслав,
- Ржищів,
- Славутич,
- Баришівський,
- Білоцерківський,
- Бородянський,
- Броварський,
- Васильківський,
- Вишгородський,
- Володарський,
- Іванківський,
- Кагарлицький,
- Макарівський,
- Миронівський,
- Обухівський,
- Переяслав-Хмельницький,
- Рокитнянський, Сквирський,
- Ставищанський,
- Таращанський,
- Тетіївський,
- Фастівський,
- Яготинський райони Київської області.
Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).
Як повідомлялося, у столиці за добу 10 жовтня було виявлено 502 хворих на коронавірус.