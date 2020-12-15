Київ у трійці лідерів у рейтингу місцевої е-демократії в Україні

Перше місце у рейтингу місцевої електронної демократії посідає Тернопіль

Київ займає друге місце за рівнем індексу місцевої електронної демократії в Україні. У рейтингу місцевої електронної демократії лідирує Тернопіль. Відповідне дослідження проводили експерти Центру розвитку інновацій. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Для аналізу обрали понад 30 найбільших міст України. Оцінювались 4 поширені інструменти електронної демократії: е-звернення, е-консультації, е-петиції та Громадський бюджет.

«Київ намагається максимально залучати громаду до управління своїм містом. Для цього ми маємо низку інструментів, які постійно вдосконалюються та розвиваються. Завдяки успішній роботі ГБ, петицій, консультацій та звернень, загальний показник електронної демократії в столиці фахівці оцінюють в 73,4%», – повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він підкреслив, що Київ демонструє найкращі показники у забезпеченні функціонування всіх чотирьох е-інструментів громадської участі. Експерти оцінили столичні IT-рішення для цих платформ на 100%. «Також місто отримало високу оцінку за інклюзивність інструментів та якісні нормативно-правові акти, які забезпечують можливість існування ГБ, петицій, консультацій та е-звернень», – зазначив Бондаренко.

«Разом із тим, Києву є куди розвиватися. Серед наших нагальних завдань – напрацювати положення про е-консультації та активізувати процес розробки статуту територіальної громади міста Києва», – сказав Бондаренко.

Зазначимо, у загальному рейтингу е-демократії Тернопіль отримав 75,3%.

Третє місце за Хмельницьким із результатом 72,5%.