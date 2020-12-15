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    Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)

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    Ілюмінація буде встановлена на центральних вулицях Києва - Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)
    Ілюмінація буде встановлена на центральних вулицях Києва
    Фото: Київміськсвітло

    Ілюмінацією прикрасять вулиці та будівлі в центрі Києва

    Київ прикрашають новорічною ілюмінацією, яку увімкнуть з 19 грудня - у День святого Миколая.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київміськсвітло».

    В першу чергу буде прикрашена центральна частина міста. Зокрема, ілюмінація буде встановлена на вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них територіях.

    Усі будівлі на Майдані Незалежності засвітять святковими гірляндами. Тисячами вогнів засяють будівлі консерваторії та філармонії, Головпоштамту, Будинку профспілок, Жовтневого палацу, Київської міської державної адміністрації, Укоопспілки.

    Також, ілюмінаційні мотиви можна буде спостерігати на вул. Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Грушевського, Майдані Незалежності та Європейській площі.

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    Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)
    Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)
    Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)
    Київ засяє новорічною ілюмінацією, наче в казці (фото)

    Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.

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    Теги: Київ новорічні свята Хрещатик
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