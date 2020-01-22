Київ запроваджує надання комплексних адміністративних послуг іноземцям



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Процедуру оформлення біометричних документів для іноземців планують запровадити у всіх районних ЦНАП Києва

У столичних Центрах надання адміністративних послуг запроваджується надання комплексних послуг для іноземців. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Київ – столиця, яка максимально залучає інвесторів до співпраці у всіх сферах діяльності міста. Одним із напрямів цієї роботи є спрощення процедури легалізації проживання та працевлаштування іноземців. Наразі оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні можна у міському Центрі надання адміністративних послуг (вул. Дніпровська набережна 19-Б) та ЦНАП Печерської РДА (вул. М. Омеляновича-Павленка, 15). Також після отримання посвідки іноземці, у разі необхідності, зможуть зареєструвати у ЦНАП своє місце проживання та отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», – розповів Поворозник.

За його словами, незабаром процедуру оформлення біометричних документів для іноземців планують запровадити у всіх районних ЦНАП міста Києва.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства подають:

Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення повертається), та його копію.

Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником) (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються).

Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку.

Дійсний поліс медичного страхування та його копія.

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертаються, копії подаються).

Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії

Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, у якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно: