У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)



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Жінка мала підроблену ID-картку громадянки Румунії Фото: Держприкордонслужба

Подорожувальниця придбала підроблені документи у Лондоні

У понеділок, 20 січня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники зупинили в пункті пропуску пасажирку, яка прилетіла рейсом із Лондона.

Жінка надала на перевірку закордонний паспорт громадянки Румунії 1989 року народження. Однак інспектор прикордонного контролю відразу виявив ознаки підробки, а саме – заміну сторінок з установчими даними. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Крім того, особа мала ще й підроблену ID-картку громадянки Румунії.

Сама ж подорожувальниця зізналася, що документи вона придбала у Лондоні за 2 тис. доларів США.

Так як справжні документи у пасажирки були відсутні, жінку затримали до встановлення особи. Після чого на неї буде складено протокол за ст. 204-1 КУпАП.

Як повідомлялося, в аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.