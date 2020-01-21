У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)
Подорожувальниця придбала підроблені документи у Лондоні
У понеділок, 20 січня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники зупинили в пункті пропуску пасажирку, яка прилетіла рейсом із Лондона.
Жінка надала на перевірку закордонний паспорт громадянки Румунії 1989 року народження. Однак інспектор прикордонного контролю відразу виявив ознаки підробки, а саме – заміну сторінок з установчими даними. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Крім того, особа мала ще й підроблену ID-картку громадянки Румунії.
Сама ж подорожувальниця зізналася, що документи вона придбала у Лондоні за 2 тис. доларів США.
Так як справжні документи у пасажирки були відсутні, жінку затримали до встановлення особи. Після чого на неї буде складено протокол за ст. 204-1 КУпАП.
Як повідомлялося, в аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.