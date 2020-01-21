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    У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)

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    Жінка мала підроблену ID-картку громадянки Румунії - У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)
    Жінка мала підроблену ID-картку громадянки Румунії
    Фото: Держприкордонслужба

    Подорожувальниця придбала підроблені документи у Лондоні

    У понеділок, 20 січня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники зупинили в пункті пропуску пасажирку, яка прилетіла рейсом із Лондона.

    Жінка надала на перевірку закордонний паспорт громадянки Румунії 1989 року народження. Однак інспектор прикордонного контролю відразу виявив ознаки підробки, а саме – заміну сторінок з установчими даними. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Крім того, особа мала ще й підроблену ID-картку громадянки Румунії.

    Сама ж подорожувальниця зізналася, що документи вона придбала у Лондоні за 2 тис. доларів США. 

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    У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)
    У «Борисполі» застрягла пасажирка з Лондона з підробленим паспортом (фото)

    Так як справжні документи у пасажирки були відсутні, жінку затримали до встановлення особи. Після чого на неї буде складено протокол за ст. 204-1 КУпАП.

    Як повідомлялося, в аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.

    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль паспорт іноземці
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