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    Одеські чиновники міграційної служби займалися незаконною легалізацією іноземців

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    В Одесі посадовці міграційної служби налагодили бізнес із легалізації іноземців&nbsp; - Одеські чиновники міграційної служби займалися незаконною легалізацією іноземців
    В Одесі посадовці міграційної служби налагодили бізнес із легалізації іноземців 
    Фото: СБУ

    Вартість послуг зловмисників становила від 3 до 5 тисяч доларів

    Правоохоронці викрили посадових осіб Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області на отриманні хабара за легалізацію іноземних громадян на території України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    Співробітники спецслужби встановили, що за різні суми грошової винагороди посадовці безпідставно подовжували іноземцям терміни перебування в Україні, виготовляли посвідки на тимчасове проживання та документи, необхідні для набуття українського громадянства. Вартість послуг зловмисників становила від 3 до 5 тисяч доларів і залежала від платоспроможності замовників та складності випадку.

    Організатора злочинної схеми правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Одеси після отримання від «клієнта» частини хабара у розмірі 500 доларів. Загалом зловмисники оцінили своє сприяння в 1 300 доларів.

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    Одеські чиновники міграційної служби займалися незаконною легалізацією іноземців
    Одеські чиновники міграційної служби займалися незаконною легалізацією іноземців
    Одеські чиновники міграційної служби займалися незаконною легалізацією іноземців

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців міграційної служби, причетних до оборудки.

     

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