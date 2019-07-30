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    Новини

    Київ затопило потужною зливою: фото і відео

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    Київ затопило потужною зливою: фото і відео
    Київ затопило потужною зливою: фото і відео
    Київ затопило потужною зливою: фото і відео
    Київ затопило потужною зливою: фото і відео
    Фото: Павел Петухов
    • Розсилка

    Користувачі соцмереж повідомляють, що «плаває» Борщагівка

    Сьогодні, 30 липня, Київ накрила потужна злива, в результаті чого частина вулиць у місті перетворилася на річки.

    Про це пишуть користувачі соціальних мереж, публікуючи відповідні фото і відео.

    Користувачі соцмереж повідомляють, що «плаває» Борщагівка. Зокрема, вулиці Казимира Малевича і проспект Космонавта Комарова.

    Раніше повідомлялося, що 29 липня у Києві пройшла гроза. На території станції метро «Дорогожичі» сталося підтоплення через масштабні опади. Також деякі вулиці Києва перетворилися на річки через велику кількість води.

    Столичні рятувальники здійснили шість виїздів на прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та автомобілів.


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