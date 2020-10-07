«Київміськсвітло» святкує 85-річчя (відео)



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«Київміськсвітло» робить столицю світлішою

«Київміськсвітло» - це понад 400 працівників

Сьогодні, 7 жовтня, комунальне підприємство «Київміськсвітло» відзначає 85 років із дня свого заснування.

Підприємство було створене у 1935 році з метою забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою столиці, їх утримання, будівництва та експлуатації.

Спочатку це було близько двох десятків працівників, але потім почався значний кількісний ріст і якісне удосконалення зовнішнього освітлення столиці.

Сьогодні «Київміськсвітло» - це понад 400 працівників, 4200 км мереж зовнішнього освітлення, 185 тис. світлоточок, 73 тис. опор різного типу, 1463 пункти живлення та 75 одиницб спеціальної техніки.

Нагадаємо, навесні цього року київський фунікулер відзначив своє 115-річчя.