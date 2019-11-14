Київ отримує сучасне освітлення: скільки це коштує місту (фото)



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На вулицях Києва встановлюють світлодіодні світильники Фото: КМДА

Оновлено майже 25% всього зовнішнього освітлення столиці

З початку 2019 року оновили освітлення на 70 вулицях та об’єктах Києва. Замінили понад 10 тисяч світильників, встановили понад 3 тисячі опор зовнішнього освітлення. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час презентації завершення робіт на вулицях Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій.

«Сумарно на цих вулицях встановили 279 світлодіодних світильників та 81 нову опору. Також тут замінили більше 5,5 тисяч метрів кабелю. Коштувало це місту приблизно 10 мільйонів гривень. Використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню ми заощадили 11 мільйонів гривень! Зауважу, заміна освітлення цього року мала здійснюватися якраз за рахунок коштів, які з міського бюджету вилучено в результаті ухвалення змін до Держбюджету-2019. Тож столиця вклала власні кошти», – заявив Поворозник.

До кінця року сучасним та оновленим вже буде майже 25% всього зовнішнього освітлення столиці. У першу чергу, нове освітлення встановлюють на магістралях та на вулицях, що капітально ремонтують.

«Місто продовжує впроваджувати сучасні технології в інфраструктуру нашого міста. Це стосується і освітлення вулиць та проспектів, парків та скверів, інших об’єктів столиці. Бо сучасне освітлення – це безпека руху, безпека на вулицях, це економія для міського бюджету на сплаті за електроенергію», – підкреслив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Цього року нове LED-освітлення вже встановили на: вул. Кібальчича, вул. Дніпровській Набережній, Трухановому острові, вул. Івана Гонти, вул. Ірпінській, вул. Верхньоключовій, вул. Деснянській, вул. Кільцевій, вул. Козелецькій, вул. Львівській, вул. Бориспільській та інших.

Тривають роботи на проспектах Перемоги та Петра Григоренка, Харківському Шосе, на розв’язках біля метро «Харківська», метро «Позняки», «Осокорки» та «Славутич».

Нагадаємо, що минулого року 300 млн грн було спрямовано на встановлення LED-освітлення на об’єктах столиці, цього року – ще 700.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2019 року комунальному підприємству «Київміськсвітло» вдалося зекономити на витратах електроенергії понад 12 млн грн.