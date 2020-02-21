Названо ТОП-10 підрядників, які отримали майже мільярд за ремонт освітлення Києва



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Десять найбільших підрядників отримали 0,8 млрд грн

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» із липня 2016 року оприлюднило в системі ProZorro договорів про капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 1,03 млрд грн.

Десять найбільших підрядників отримали три чверті всіх коштів - 0,8 млрд грн.

1. Столичне ТОВ «Єврострой Корпорейтед» Максима Личаченка з Білої Церкви, яким керує Анзор Гуєв, натендерило 203,58 млн грн. Це 20% загальної суми договорів.

Раніше засновником був Руслан Гайдук з Донецька, а директором – Володимир Пальчик.

2. ТОВ «Аму-Груп» із Коростеня Житомирської області дадуть 116,84 млн грн.

Засновниками є директор Олександр Курочка з Києва та Микола Костюченко з Черняхова на Житомирщині. Раніше основним видом діяльності компанії значилось лісівництво.

3. Столичному ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» заплатять за роботи 110,95 млн грн.

Акціонерами є ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (26%) і кіпрські офшори «Bacleron Management Limited» (10%), «Deelack Investments Limited» (9%) та «Aliaforte Limited» (8%). У свою чергу «ХК «Київміськбуд» на 80% належить громаді Києва.

4. Столичному ТОВ «Будівельна компанія Тесла» Івана Шкелебея із Міжгір’я на Закарпатті, яким керує Аліна Леденьова, зробили замовлень на 79,91 млн грн. Зокрема щодо ліхтарів у Маріїнському парку за 18,41 млн грн.

5. Столичне ТОВ «Дорекс-Безпека руху» киянина Євгена Скобченка отримало підрядів на 71,42 млн грн.

Раніше засновником «Дорексу» була компанія «Хайтікон» (Словаччина) Дмитра Чубатого і Михайла Ляха з Києва, а до того – полтавчанин Олег Халаш, який у 2018 році подавав декларацію кандидата на посаду директора «Київміськсвітла», але так ним і не став.

6. Столичне ПП «Ремводпласт Плюс» виграло підрядів на 62 млн грн.

Засновником і директором є Роман Казмирський з Донецька, де фірма раніше була знаходилась. Раніше нею володів Баря Володимир Леонідович з Донецька. Особа з такими ПІБ була відома як учасник громадського руху «Донецька республіка», який очолює лідер бойовиків самопроголошеної ДНР Денис Пушилін. Сам Володимир Баря заявив «Нашим грошам», що не був і не є членом ніяких партій, громадських і громадянських організацій.

7. Столичному ТОВ Будівельна компанія «Бак Україна» заплатять 57,35 млн грн.

Засновниками є Володимир Хоменко та екс-працівник «Укравтодору» і МЕРТ Тоомас Нахкур із Києва і Ярослав Печенка та Андрій Бреславський з Чехії. Хоменко представляв фірму «BAK stavební společnost, A.S.» (Чехія), у наглядову раду якої входить Печенка.

8. Столичне ПП «Бі Про Інжинірінг» Андрія Константінова взяло ще 38,59 млн грн.

Константінов також володіє і керує фірмою з подібною назвою – ТОВ «Бі Про Інвест».

9. Столичне ТОВ «Українська будівельно-промислова група» Артема Шахрая, яким керує Андрій Воєйков, отримало підрядів на 29,72 млн грн.

Артем Шахрай у 2017 році подавав декларацію кандидата на посаду віце-консула Генерального консульства України в Гуанчжоу (Китай). Також він раніше володів ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», яке нині належить Олександру Торгаченку.

10. Столичне ТОВ «Будівельна група «Містобудмонтаж» Марії Присяжнюк натендерило 27,54 млн грн.

Директор фірми «Містобудмонтаж» Олександр Сіухін раніше був начальником служби перспективного розвитку, капітального будівництва та ремонтів «Київміськсвітла».

Нагадаємо, у 2019 році «Київміськсвітло» за 735 тис грн. замовило ФОП Левконюк Андрій Валерійович оновлене інвестиційне техніко-економічне обґрунтування субпроекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники». Субпроект вартістю 36 млн євро із ПДВ (953,50 млн грн) реалізується у рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Реалізація має зменшити споживання електроенергії зовнішнім освітленням Києва мінімум на 20%.

Також у 2018 році КП «Інформатика» за 49,76 млн грн без торгів замовило ТОВ «Хідден Енерджі.Юей» Систему автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням Києва та її впровадження у Дніпровському районі.

Джерело: Наші гроші