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    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць

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    У 2019 році у Києві&nbsp;встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення - Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    У 2019 році у Києві встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення
    Фото: Київміськсвітло

    У 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення

    Комунальне підприємство «Київміськсвітло» у 2019 році замінило майже 18 тис. світильників в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

    «Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб зовнішнє освітлення Києва відповідало всім світовим стандартам, було енергоефективне, безпечне та функціональне. Тому модернізація мереж зовнішнього освітлення та її впровадження є пріоритетом для нашого підприємства та влади міста», – зазначив директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.

    За його словами, основним завданням підприємства у 2019 році була реалізація проекту із заміни ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення столиці.

    На ці роботи з бюджету столиці було спрямовано понад 557 млн грн, що значно більше ніж у попередні роки.

    Завдяки капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення у 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення.

    Протягом 2019 року:

    • замінено 17 960 світильників (ртутних та натрієвих) на LED-світильники;
    • встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення; 
    • замінено 344 083 метрів кабелю живлення зовнішнього освітлення;
    • встановлено 197 нових шаф управління.

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    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
    Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць

    Як зауважив Володимир Круценко, використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню підприємству вдалося заощадити до бюджету столиці 11 мільйонів гривень.

    На кінець 2019 року загальна економія від LED-освітлення вже складала майже 25 млн грн.

    Комунальне підприємство «Київміськсвітло» займається роботами з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Крім того, підприємство виконує функції замовника з капітального ремонту та будівництва електромереж зовнішнього освітлення. Виробнича діяльність КП «Київміськсвітло» спрямована на забезпечення належного зовнішнього освітлення міста Києва.
    Київ енергетика бюджет фінансування вулиця
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