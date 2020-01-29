Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць
У 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення
Комунальне підприємство «Київміськсвітло» у 2019 році замінило майже 18 тис. світильників в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва. Про це повідомили у комунальному підприємстві.
«Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб зовнішнє освітлення Києва відповідало всім світовим стандартам, було енергоефективне, безпечне та функціональне. Тому модернізація мереж зовнішнього освітлення та її впровадження є пріоритетом для нашого підприємства та влади міста», – зазначив директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.
За його словами, основним завданням підприємства у 2019 році була реалізація проекту із заміни ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення столиці.
На ці роботи з бюджету столиці було спрямовано понад 557 млн грн, що значно більше ніж у попередні роки.
Завдяки капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення у 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення.
Протягом 2019 року:
- замінено 17 960 світильників (ртутних та натрієвих) на LED-світильники;
- встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення;
- замінено 344 083 метрів кабелю живлення зовнішнього освітлення;
- встановлено 197 нових шаф управління.
Як зауважив Володимир Круценко, використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню підприємству вдалося заощадити до бюджету столиці 11 мільйонів гривень.
На кінець 2019 року загальна економія від LED-освітлення вже складала майже 25 млн грн.