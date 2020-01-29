Минулого року Київ витратив понад 500 млн грн на заміну освітлення вулиць



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У 2019 році у Києві встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення Фото: Київміськсвітло

У 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» у 2019 році замінило майже 18 тис. світильників в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

«Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб зовнішнє освітлення Києва відповідало всім світовим стандартам, було енергоефективне, безпечне та функціональне. Тому модернізація мереж зовнішнього освітлення та її впровадження є пріоритетом для нашого підприємства та влади міста», – зазначив директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.

За його словами, основним завданням підприємства у 2019 році була реалізація проекту із заміни ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні в рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення столиці.

На ці роботи з бюджету столиці було спрямовано понад 557 млн грн, що значно більше ніж у попередні роки.

Завдяки капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення у 2019 році 135 вулиць та 7 парків і скверів міста Києва отримали сучасне та енергоефективне LED-освітлення.

Протягом 2019 року:

замінено 17 960 світильників (ртутних та натрієвих) на LED-світильники;

встановлено 4 915 нових опор зовнішнього освітлення;

замінено 344 083 метрів кабелю живлення зовнішнього освітлення;

встановлено 197 нових шаф управління.

Як зауважив Володимир Круценко, використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню підприємству вдалося заощадити до бюджету столиці 11 мільйонів гривень.

На кінець 2019 року загальна економія від LED-освітлення вже складала майже 25 млн грн.

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» займається роботами з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Крім того, підприємство виконує функції замовника з капітального ремонту та будівництва електромереж зовнішнього освітлення. Виробнича діяльність КП «Київміськсвітло» спрямована на забезпечення належного зовнішнього освітлення міста Києва.